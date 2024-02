Shenzhen Information Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dividendenpolitik von Shenzhen Information weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung auf. Der Unterschied beträgt 1,32 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,32 %), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Shenzhen Information eine Rendite von 33,43 Prozent erzielt, was 52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Kommunikationsausrüstungsbranche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,24 Prozent erzielt, während Shenzhen Information mit 47,66 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Information-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,94 Punkten, während der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 50,35 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.