Shenzhen Information Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shenzhen Information beträgt das aktuelle KGV 1027. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Das bedeutet, dass Shenzhen Information aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Shenzhen Information-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird durch die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs berechnet.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shenzhen Information. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,74 Punkte, was bedeutet, dass Shenzhen Information momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 41,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shenzhen Information wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.