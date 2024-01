Shenzhen Information Aktie: Augen auf!

Die Shenzhen Information-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,6 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,4 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -13,95 Prozent im Vergleich zum GD200 und von -14,35 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Shenzhen Information bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,04 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenzhen Information-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Information bei 1027, was im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Shenzhen Information-Aktie aufgrund der technischen, Dividenden- und fundamentalen Analysen.