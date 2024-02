Shenzhen Infinova Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Shenzhen Infinova-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,32 CNH verzeichnet. Der jüngste Schlusskurs von 7,09 CNH weicht um -14,78 Prozent davon ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 7,37 CNH, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,8 Prozent) ist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Infinova-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen RSI-Wert von 7,88 wird die Shenzhen Infinova als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Für den RSI25-Wert von 50 ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Shenzhen Infinova-Aktie mit -42,95 Prozent um mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit -13,62 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Infinova ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.