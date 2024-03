Shenzhen Infinova Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Shenzhen Infinova wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,13 Punkten, was darauf hinweist, dass Shenzhen Infinova weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,14, was bedeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Shenzhen Infinova 80. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Die Aktie von Shenzhen Infinova hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,73 Prozent erzielt, was 27,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" -8,34 Prozent, und Shenzhen Infinova liegt aktuell 33,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Shenzhen Infinova-Aktie ein Durchschnitt von 8,18 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,26 CNH, was einem Unterschied von -11,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 6,9 CNH, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,22 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Shenzhen Infinova für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.