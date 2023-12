Shenzhen Infinova Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Shenzhen Infinova eine Rendite von 161,11 Prozent erzielen, was 148,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 12,5 Prozent liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 17,35 Prozent, und Shenzhen Infinova übertrifft diesen Wert um 143,76 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu drei Tagen, an denen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Infinova liegt mit 80,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Shenzhen Infinova mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,02 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.