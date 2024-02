Shenzhen Huantong Agricultural Products Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Shenzhen Agricultural Products verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 8,95 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche eine Outperformance von +31,54 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 29,14 Prozent über dem Durchschnitt punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Shenzhen Agricultural Products derzeit bei 0,65 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz von -1,28 Prozent zur Branche bewirkt eine "Schlecht"-Einschätzung der Aktie hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Agricultural Products liegt bei 28, was im Vergleich zu Werten aus der Branche auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Shenzhen Agricultural Products-Aktie sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch auf einfache Charttechnik.