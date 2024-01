Shenzhen Huantong Agricultural Products Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen in der Branche. Bei Shenzhen Agricultural Products beträgt das aktuelle KGV 32, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Agricultural Products-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,51 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, sowohl im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen als auch zu den letzten 50 Handelstagen. Die Aktie wird daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung ist überwiegend negativ, mit fünf positiven und sieben negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen verzeichnet werden. Daher erhält Shenzhen Agricultural Products auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Shenzhen Agricultural Products-Aktie aktuell neutrale bis negative Einschätzungen erhält, sowohl aus fundamentaler, technischer und sentimentaler Sicht.