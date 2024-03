Shenzhen Huantong Agricultural Products Aktie: Keine Panik!

Die Shenzhen Agricultural Products-Aktie wird von Experten derzeit als neutral bewertet. Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 6,48 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,17 CNH liegt, was einem Unterschied von -4,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,12 CNH nah am letzten Schlusskurs (+0,82 Prozent), wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung zu Shenzhen Agricultural Products zeigt sich überwiegend positiv, sowohl in den Diskussionen auf sozialen Medien als auch in den aktuellen Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, obwohl in letzter Zeit auch acht Handelssignale auf eine schlechte Bewertung hindeuten. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Agricultural Products 28. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ist die Aktie weder unter- noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 45,83 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 46,4 Punkte). Somit wird Shenzhen Agricultural Products auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.