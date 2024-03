Shenzhen Huantong Agricultural Products Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Banken spielen auch langfristige Stimmungsbilder und Diskussionen im Internet eine Rolle. Für die Aktie von Shenzhen Agricultural Products zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in letzter Zeit negativ verändert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In puncto Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Agricultural Products bei 28, was im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Agricultural Products-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,5 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,08 CNH liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Agricultural Products mit 0,65 Prozent 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.