Shenzhen Hopewind Electric Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder Buzz um Shenzhen Hopewind Electric in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Hopewind Electric bei 26,9 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,64 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -15,84 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 23,86 CNH, was einer Distanz von -5,11 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0,26 Prozent, was 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 1,49) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Shenzhen Hopewind Electric eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shenzhen Hopewind Electric bei 20,68, was ähnlich dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.