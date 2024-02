Shenzhen Hopewind Electric Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Shenzhen Hopewind Electric hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 20,33 CNH liegt sowohl 10,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) als auch 20,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200). Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment hat sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einem insgesamt negativen Rating führt.

Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen verbessert, was zu einer positiven Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" und der Branche "Elektrische Ausrüstung" hat die Shenzhen Hopewind Electric in den letzten 12 Monaten eine unterdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.