Shenzhen Hopewind Electric Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analyse der Aktie von Shenzhen Hopewind Electric zeigt interessante Ausprägungen sowohl im Sentiment als auch im Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Hopewind Electric einen Wert von 20 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau liegt und eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Hopewind Electric von 24,24 CNH mit -8,46 Prozent Entfernung vom GD200 (26,48 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 23,86 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Shenzhen Hopewind Electric-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Shenzhen Hopewind Electric bei 0,26 Prozent, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.