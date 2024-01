Shenzhen Hopewind Electric Aktie: Immer langsam!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung von Unternehmen zu bewerten. Bei Shenzhen Hopewind Electric liegt das aktuelle KGV bei 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Hopewind Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,61 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (25 CNH) weicht davon um -6,05 Prozent ab, was als schlecht bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 23,85 CNH, was einer Neutral-Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie also eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Shenzhen Hopewind Electric derzeit bei 0,26 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 liegt. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Hopewind Electric zeigt eine Ausprägung von 13,73, was als gut bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 41,42, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbild mit einer guten Bewertung.