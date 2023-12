Shenzhen Hifuture Electric Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Aktie von Shenzhen Hifuture Information hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,11 Prozent erzielt, was 13,69 Prozent über dem Durchschnitt im Industrie-Sektor liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung", hat die Aktie eine mittlere jährliche Rendite von -0,94 Prozent, wobei Shenzhen Hifuture Information aktuell 14,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Shenzhen Hifuture Information beträgt 17,65 und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 42,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Hifuture Information ist positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shenzhen Hifuture Information bei 53,4, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt wird die Aktie von Shenzhen Hifuture Information aufgrund ihrer Leistung, des RSI, des Sentiments und des fundamentalen Kriterien mit einem positiven Rating bewertet.