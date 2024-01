Shenzhen Hifuture Electric Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Chongqing Hifuture Information weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich eine Differenz von -1,48 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert bei Chongqing Hifuture Information 53. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Trotz überwiegend positiver Themen in den letzten Tagen erlaubt die Anleger-Stimmung insgesamt die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Chongqing Hifuture Information derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 mit 4,51 CNH als auch der GD50 mit 4,44 CNH weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".