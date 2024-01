Shenzhen Heungkong Aktie: Das ist ein Knall!

Die Shenzhen Heungkong-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,97 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,74 CNH, was einer Abweichung von -11,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,85 CNH zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -5,95 Prozent und wird entsprechend ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Shenzhen Heungkong-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Shenzhen Heungkong-Aktie überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen eine positive Stimmung, keine negativen Diskussionen und an drei Tagen eine neutrale Einstellung. Auch während der letzten Tage dominierten vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Heungkong-Aktie für die letzten 7 und 25 Tage liegt bei 50 bzw. 67,86. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shenzhen Heungkong in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, ebenso wie die verringerte Aktivität in den sozialen Medien, die auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Insgesamt wird die Shenzhen Heungkong-Aktie aufgrund dieser Bewertungen auf einer schlechten Stufe eingestuft.