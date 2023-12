Shenzhen Heungkong Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI von Shenzhen Heungkong liegt derzeit bei 63,64 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 58,93 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass Shenzhen Heungkong derzeit -4,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf 200-Tage-Basis beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -10,1 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage gegenüber Shenzhen Heungkong festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt kann also eine positive Anleger-Stimmung festgestellt werden.