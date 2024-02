Shenzhen Hepalink Pharmaceutical  im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern von Shenzhen Hepalink Pharmaceutical ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Shenzhen Hepalink Pharmaceutical abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -28,1 Prozent im Vergleich des aktuellen Aktienkurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine "schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shenzhen Hepalink Pharmaceutical zeigt eine positive Dynamik, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ist positiv, während der RSI für 25 Tage eine neutrale Bewertung ergibt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung, während die technische Analyse eher negativ ausfällt.