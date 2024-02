Shenzhen Hepalink Pharmaceutical  Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenzhen Hepalink Pharmaceutical unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3,98 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,68 HKD liegt demnach deutlich darunter (Unterschied -32,66 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (3,21 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,51 Prozent Abweichung). Somit erhält die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer negativen Veränderung der Stimmung führt. Daraus resultiert eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical aktuell mit einem Wert von 27,27 überverkauft ist, was als positives Signal gilt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse also gemischte Signale, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, während die technische und sentimentale Analyse auf eher negative Aspekte hinweisen. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.