Shenzhen Hepalink Pharmaceutical  Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

In den letzten vier Wochen konnte bei Shenzhen Hepalink Pharmaceutical eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shenzhen Hepalink Pharmaceutical daher eine "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,42 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 68,14 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 4,33 HKD, während der aktuelle Kurs bei 3,41 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -21,25 Prozent und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 3,75 HKD eine Distanz von -9,07 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shenzhen Hepalink Pharmaceutical zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.