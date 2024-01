Shenzhen Hepalink Pharmaceutical  Aktie: Das ist ein Knall!

Die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,29 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,23 HKD liegt, was einer Abweichung von -24,71 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,7 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,7 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Hepalink Pharmaceutical liegt bei 86,67, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 für die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical bewegt sich bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen hingegen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie überwiegend positiv sind. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie bezogen auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" und bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.