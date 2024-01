Shenzhen Hepalink Pharmaceutical  Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,37 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,58 HKD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -18,08 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,79 HKD) wird vom aktuellen Schlusskurs unterschritten (-5,54 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie zeigt sich zuletzt neutral, obwohl in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings richtete sich die Diskussion in den vergangenen Tagen vermehrt auf negative Themen, was zu der neutralen Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie liegt bei 66,67, was eine neutrale Situation anzeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".