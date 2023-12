Shenzhen Hemei Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die technische Analyse der Shenzhen Hemei-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 5,09 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 5,41 CNH, was einem Unterschied von +6,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs mit 5,2 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt lag und somit zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Shenzhen Hemei-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,7 Prozent erzielen, was 1,19 Prozent über dem Durchschnitt der gleichen Branche ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 2,65 Prozent, wobei Shenzhen Hemei aktuell 6,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um die Einschätzung einer Aktie zu beurteilen. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Shenzhen Hemei veröffentlicht, was zur Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment und den Buzz um eine Aktie verstärken oder verändern. Für Shenzhen Hemei wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.