Shenzhen Hemei Aktie: Das liegt auf Eis

Das Shenzhen Hemei Unternehmen wurde anhand verschiedener Kriterien bewertet. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem Wert von 4,88 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kritierien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenpolitik von Shenzhen Hemei wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Shenzhen Hemei eine Rendite von 8,7 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 5,84 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.