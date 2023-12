Shenzhen Hemei Aktie: Das ist Wahnsinn!

Shenzhen Hemei übertrifft die Branche um 8,8 Prozent und erhält ein "Gut"-Rating

Shenzhen Hemei hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronischen Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +8,8 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,09 Prozent. Die Rendite im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag bei 6,4 Prozent, und Shenzhen Hemei übertraf diesen Wert um 2,31 Prozent. Auf Grund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie eine "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Positive Stimmung und neutrale Diskussionsstärke für Shenzhen Hemei

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Shenzhen Hemei in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Fundamentale Einschätzung: Neutral für Shenzhen Hemei

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Hemei beträgt aktuell 4, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unter- noch überbewertet, weshalb sie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

Schlechte Dividendenpolitik im Vergleich zur Branche

Die Dividendenrendite von Shenzhen Hemei liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt hat Shenzhen Hemei in den Bereichen Branchenvergleich, Sentiment und Buzz eine starke Performance gezeigt, während die fundamentale Einschätzung neutral ist und die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird.