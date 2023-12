Shenzhen H&T Intelligent Control Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Shenzhen H&t Intelligent Control eine Performance von -7,09 Prozent. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 17,53 Prozent, was zu einer Underperformance von -24,62 Prozent für Shenzhen H&t Intelligent Control führte. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 12,33 Prozent, und Shenzhen H&t Intelligent Control lag 19,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Shenzhen H&t Intelligent Control liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Shenzhen H&t Intelligent Control wurde eine starke langfristige Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen H&t Intelligent Control bei 29, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) liegt. Aufgrund dieser Neutralität in fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.