Shenzhen H&T Intelligent Control Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und bewertet diese im Bereich von 0 bis 100. Für die Shenzhen H&t Intelligent Control liegt der RSI bei 33,09, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich der Informationstechnologie hat die Shenzhen H&t Intelligent Control im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,09 Prozent erzielt, was 19,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 24,35 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Stimmungsbild der letzten Wochen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge führt. Insgesamt erhält die Shenzhen H&t Intelligent Control daher eine "Gut"-Bewertung für diese Kategorie.