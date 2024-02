Shenzhen Guangju Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Shenzhen Guangju Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 62,46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shenzhen Guangju Energy.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Guangju Energy eine Dividendenrendite von 0,28 Prozent auf, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bei 4,42 Prozent liegt, wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Laut Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben, erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.