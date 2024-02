Shenzhen Guangju Energy Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Aktuell hat die Shenzhen Guangju Energy-Aktie einen RSI-Wert von 27 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 62,46, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist. Auf dieser Grundlage wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Guangju Energy eine Dividendenrendite von 0,28 Prozent auf, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4,42 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 105,35, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf, daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Guangju Energy berücksichtigt. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,24 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,08 CNH liegt, was einer Abweichung von +9,09 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,87 CNH, was einer Abweichung von -7,27 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert angesehen wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.