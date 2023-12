Shenzhen Guangju Energy Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Shenzhen Guangju Energy-Aktie für die letzten 7 Tage liegt derzeit bei 19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien bezüglich Shenzhen Guangju Energy haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Guangju Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +28,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine positive Abweichung von +10,82 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Guangju Energy 109, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält die Shenzhen Guangju Energy-Aktie gemäß der Analyse ein gemischtes Rating, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als die fundamentale Bewertung.