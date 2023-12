Shenzhen Gongjin Electronics Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shenzhen Gongjin Electronics wird nun anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 87,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Shenzhen Gongjin Electronics insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 20,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Unternehmens führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Gongjin Electronics ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen weisen auf überwiegend negative Themen hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shenzhen Gongjin Electronics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet.

Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.