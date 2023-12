Shenzhen Gongjin Electronics Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Shenzhen Gongjin Electronics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 10,51 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 9,77 CNH weicht somit um -7,04 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 10,15 CNH, was einer Abweichung von -3,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Shenzhen Gongjin Electronics-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shenzhen Gongjin Electronics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Shenzhen Gongjin Electronics mit einer Rendite von 18,39 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 0,89 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Gongjin Electronics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (58,33 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,01 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Shenzhen Gongjin Electronics-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.