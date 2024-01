Shenzhen Gongjin Electronics Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Shenzhen Gongjin Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 19,97 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -5,85 Prozent für Shenzhen Gongjin Electronics. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 14,27 Prozent, und Shenzhen Gongjin Electronics lag 0,15 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Shenzhen Gongjin Electronics in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shenzhen Gongjin Electronics wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shenzhen Gongjin Electronics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Shenzhen Gongjin Electronics aktuell mit dem Wert 40,8 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".