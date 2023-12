Shenzhen Glory Medical Aktie: Wann tut sich was?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenzhen Glory Medical als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 76,92, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 50,54, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Shenzhen Glory Medical-Aktie eine Performance von -21,86 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -20,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -1,06 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,69 Prozent erzielte, liegt die Shenzhen Glory Medical-Aktie 21,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat stetig verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität blieb hingegen unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Glory Medical-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Glory Medical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.