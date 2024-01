Shenzhen Glory Medical Aktie: Grund zur Freude?

Die Shenzhen Glory Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 4,11 CNH erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,05 CNH, was einem Unterschied von -1,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,22 CNH zeigt eine Abweichung von -4,03 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shenzhen Glory Medical also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Shenzhen Glory Medical diskutiert. In den letzten Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In den letzten Wochen wurde keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild rund um Shenzhen Glory Medical festgestellt. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb unverändert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Shenzhen Glory Medical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,86 Prozent erzielt, was 23,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Rendite 23,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.