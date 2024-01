Shenzhen Glory Medical Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Bewertung der Shenzhen Glory Medical-Aktie zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 216,53 in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shenzhen Glory Medical-Aktie liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 68,6, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shenzhen Glory Medical.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen langfristigen Stimmungsbildung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Shenzhen Glory Medical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,86 Prozent erzielt, was 23,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 1,79 Prozent, und Shenzhen Glory Medical liegt aktuell 23,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.