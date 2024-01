Shenzhen Genvict Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Genvict in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die eine zusätzliche Bewertung für die Aktie liefern. In den Diskussionen der letzten Tage standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch die Sentiment und der Buzz zeigen eine positive Entwicklung in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild deutlich aufgehellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Somit erhält Shenzhen Genvict auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,86 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 70,32, was darauf hindeutet, dass Shenzhen Genvict überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse des Schlusskurses der Shenzhen Genvict-Aktie zeigt sich, dass der Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen bei 21,41 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,78 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 21,77 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Genvict-Aktie somit mehrheitlich ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung, Sentiment und technische Analyse.