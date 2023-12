Shenzhen Gas Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell weist der RSI der Shenzhen Gas einen Wert von 77,78 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Gas-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -1,85 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls nur eine geringe Abweichung von +0,44 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz, also die öffentliche Stimmung und Diskussion über die Aktie, zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Shenzhen Gas daher als "Gut"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Shenzhen Gas diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und nur an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit wird das Unternehmen basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt als "Gut" bewertet.