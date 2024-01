Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI von Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing liegt bei 42,39 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI für 25 Tage beträgt 48,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing bei 13, was im Vergleich zur Branche ein durchschnittliches Niveau darstellt. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing beträgt 6,53%, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,49%. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie betrachtet. Der Wert aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 8,54 CNH und der letzte Schlusskurs bei 9,17 CNH, was einer Differenz von +7,38% entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 8,8 CNH, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs führt (+4,2%). Hier wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.