Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,65 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine Outperformance von +19,26 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen überzeugen, mit einer Rendite von 6,42 Prozent im letzten Jahr und einer Überperformance von 17,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in beiden Kategorien.

In Bezug auf Dividenden können Investoren, die sich für die Aktie von Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing interessieren, eine Dividendenrendite in Höhe von 6,94% erwarten. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 4,42 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Somit erhält das Unternehmen auch in Bezug auf seine Ausschüttungspolitik eine Bewertung von "Gut".

Die fundamentale Bewertung der Aktie zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing mit 13,54 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,53 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,19 CNH liegt damit deutlich darüber (+7,74 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 8,79 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (+4,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing-Aktie eine positive Bewertung, sowohl in Bezug auf ihre Performance in den verschiedenen Branchen als auch auf ihre Dividenden und die technische Analyse.