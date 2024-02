Shenzhen Fountain Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator beträgt aktuell 76 für die Shenzhen Fountain-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 72,37 im überkauften Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Shenzhen Fountain-Aktie ist ebenfalls negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Shenzhen Fountain. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aufmerksamkeit der Anleger abgenommen hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Shenzhen Fountain-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Anleger-Sentiments, des Buzz in den sozialen Medien und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Shenzhen Fountain-Aktie.