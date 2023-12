Shenzhen Fountain Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An neun Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Fountain. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt, wird betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shenzhen Fountain-Aktie beträgt aktuell 1,44 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1,12 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Shenzhen Fountain somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (1,39 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,42 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird Shenzhen Fountain auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shenzhen Fountain wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine Veränderung zum Negativen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenzhen Fountain-Aktie hat einen Wert von 96, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (78,43) zeigt, dass Shenzhen Fountain überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shenzhen Fountain.