Shenzhen Fountain Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Shenzhen Fountain-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 1,46 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,31 CNH deutlich darunter, was einer Abweichung von -10,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,42 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,75 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 90,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Shenzhen Fountain-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 63,89, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist. Hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Shenzhen Fountain-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass in den letzten Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu verzeichnen war, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen in diesem Zeitraum häufiger als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating für die Shenzhen Fountain-Aktie führt.