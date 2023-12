Shenzhen Fountain Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Shenzhen Fountain war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie sich aus Diskussionen in den sozialen Medien ergibt. Es gab acht Tage lang hauptsächlich negative Themen, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Fountain daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt jedoch interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war erhöht und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, weist auf eine überkaufte Situation hin und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Shenzhen Fountain derzeit sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist, was zu einer kurz- und langfristigen Einschätzung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung, wobei die Anlegerstimmung und die technische Analyse eher negativ ausfallen, während die Kommunikation im Internet auf eine positivere Entwicklung hindeutet.

