Shenzhen Fountain Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

In den vergangenen Wochen gab es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der Aktie von Shenzhen Fountain in den sozialen Medien. Die Stimmung hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz ist gestiegen, was dazu führt, dass wir die Aktie positiv bewerten. Insgesamt erhält Shenzhen Fountain daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Allerdings wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies führte zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung und einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shenzhen Fountain bei 1,31 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,69 CNH liegt, was einem Abstand von -47,33 Prozent entspricht. Ebenso liegt der GD50 bei 1,09 CNH, was einer Differenz von -36,7 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Fountain liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 80 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.