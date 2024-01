Shenzhen Fountain Aktie: Am Scheideweg

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Fountain hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zu diesem Thema ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger auf einem schlechten Niveau liegt. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Fountain liegt bei 58,33, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 77,14 und wird daher als schlecht eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,39 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,03 CNH liegt, was einem Unterschied von -25,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein schlechtes Rating von -19,53 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für die Shenzhen Fountain-Aktie aufgrund der aktuellen Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.