Shenzhen Fenda Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Shenzhen Fenda war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zehn positive Tage, drei negative Tage und an einem Tag war die Richtung unklar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse wird Shenzhen Fenda daher positiv bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Aspekte hat Shenzhen Fenda ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird Shenzhen Fenda aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Fenda-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 51,94 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Shenzhen Fenda.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs von Shenzhen Fenda mit 4,56 CNH derzeit +0,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage weit entfernt (-5,79 Prozent) vom GD200, wodurch sie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.