Shenzhen Fenda Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Fenda liegt bei 43,36, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Fenda liegt bei 68,85, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 60,82 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung.

Die Diskussionsintensität rund um Shenzhen Fenda deutet auf eine starke Aktivität hin, was zu einer positiven Stimmungsänderung und somit zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Shenzhen Fenda in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 20,65 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche erzielt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Bewertung für Shenzhen Fenda basierend auf verschiedenen Kriterien wie KGV, RSI, Sentiment und Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Branche.