Shenzhen Fenda Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation sind wichtig für die Analyse von Shenzhen Fenda. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für das Unternehmen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Shenzhen Fenda eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Fenda in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Fenda mit 42,44 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Aktienkurs in der Branche erzielte Shenzhen Fenda in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,5 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,02 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Fenda. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Fenda 18,9 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.